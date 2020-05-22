Глава Хакасии увеличил доходы в 2019 году в 4,5 раза

ТАСС, 22 мая. Глава Хакасии Валентин Коновалов заработал в 2019 году 2,784 млн рублей, что выше доходов 2018 года в 4,5 раза. Такие данные следуют из декларации о доходах руководителя региона, опубликованной в пятницу на сайте правительства республики.

Коновалов был избран главой региона в ноябре 2018 года, до своего избрания он был депутатом Горсовета Абакана и первым секретарем хакасского отделения КПРФ.

В пресс-службе республиканского правительства пояснили ТАСС, что рост доходов Коновалова связан с тем, что в 2018 году он проработал на должности главы региона менее двух месяцев. "Кроме того, по мере накопления стажа государственной службы зарплата тоже увеличилась", - отметил представитель пресс-службы.

В 2018 году он заработал 607 тыс. рублей. Доходы его супруги Светланы в 2019 году составили 321 тысячу рублей, против 441 тысячи рублей годом ранее.

В прошлом году у главы республики появился еще один земельный участок площадью 616 кв. метров. Теперь у главы региона три земельных участка общей площадью более 1,2 тыс. кв. метров. Также в собственности у Коновалова квартира 63,6 кв. метров, гараж и автомобиль Mazda Familia. Еще одна квартира площадью 29,1 кв. метра находится в собственности у его супруги.