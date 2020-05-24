В Красноярском крае создадут в этом году заказник для защиты лесного северного оленя

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Заказник "Сымский" планируется создать во второй половине 2020 года в месте обитания редкой лесной популяции дикого северного оленя. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Лесные популяции дикого северного оленя в Сибири являются реликтовыми остатками некогда огромной популяции этих копытных времен эпохи оледенения.

"Планируется создание в четвертом квартале - в Енисейском районе государственного природного заказника "Сымский", - сообщил собеседник агентства.

Сымская популяция оленя обитает на правобережье Енисея, в районе рек Сым, Дубчес и Сочур. "В силу своей изолированности от других популяций вида, данная группировка внесена в приложение к Красной книге Красноярского края как локальная и легко уязвимая. Между тем, увеличивающийся с каждым годом браконьерский пресс с использованием снегоходной и авиационной техники, ставит ее на грань уничтожения и единственным способом сохранить эту обособленную группировку является создание территории с особым режимом", - сообщается в материалах комплексного экологического обследования территории будущего заказника.

Кроме того, на этой территории обитает кетско-кемчугская группировка лося, численность которой сокращается. Она также внесена в приложение к краевой Красной книге.

Сейчас в Красноярском крае около 120 заповедников, национальных и природных парков, заказников, памятников природы, которые находятся под охраной.