Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Кузбассе продлили до конца мая

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Власти Кузбасса, где с 12 мая началась поэтапная отмена введенных из-за коронавируса ограничений, приняли решение временно не вводить новые послабления и продлить режим повышенной готовности до конца мая. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Текущая ситуация не позволяет нам возобновить работу ТРЦ, фитнес-клубов и других объектов, они пока остаются закрытыми. Режим повышенной готовности продлевается еще на одну неделю. Подчеркну, я хотел бы отменить ограничения уже сегодня, но наши эксперты, ученые-эпидемиологи и практикующие врачи, говорят, что риски такого решения пока слишком высоки. Вернемся к вопросу об открытии торгово-развлекательных центров через неделю, в последних числах мая", - сказал Цивилев в видеообращении, размещенном в официальном Telegram-канале губернатора.

С 12 мая в регионе открыты парки, стадионы, магазины, за исключением торговых центров, с 18 мая - летние веранды кафе и ресторанов. При этом, по словам Цивилева, в магазинах и общественном транспорте часто не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: отсутствуют антисептики, нет дистанции между посетителями, люди не носят маски. "Каждый магазин должен неукоснительно соблюдать меры профилактики. Будем принимать меры, вплоть до точечного закрытия магазинов, которых не заботит безопасность и здоровье клиентов. Важно понимать: если мы потеряем бдительность, перестанем соблюдать меры предосторожности, то ситуация может обернуться вспять, и тогда снова придется вводить жесткие ограничительные меры", - подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что с 18 по 24 мая в Кузбассе зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости в сравнении другими регионами Сибири, Кемеровская область по-прежнему демонстрирует наименьшее число случаев заражения в расчете на 100 тыс. населения.

По данным регионального оперативного штаба, в регионе выявлено 418 случаев заражения, в том числе 90 из них на уходящей неделе. 142 человека выздоровели, семеро умерли, остальные находятся в стационарах под наблюдением медиков.