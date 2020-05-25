Глава Новосибирской области поручил полиции жестче реагировать на уличные вечеринки

В ночь на воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке, некоторые из них забираются на автомобили. Информацию о празднестве также опубликовали местные СМИ. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку и в течение дня нашли организаторов праздника, которым был назначен административный штраф. Проверку начали также сотрудники Следственного комитета.

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полицейским более жестко и оперативно реагировать на проведение незаконных уличных вечеринок в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Одна из таких вечеринок состоялась в центре Новосибирска в выходные, сообщил глава региона в ходе оперативного совещания правительства в понедельник.

"Вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые мы наблюдали в Новосибирске в прошедшие выходные, они, я думаю, требуют более оперативной и жесткой реакции со стороны сотрудников полиции, которые работают на улице. То, что мы видели, - это вызывающие факты. Люди мало того, что о собственной безопасности и здоровье не думают, но еще и создают неудобства для жителей города", - сказал Травников.

Он сообщил, что из-за проведения вечеринки горожане, живущие в центре Новосибирска, начали звонить в мэрию и областное правительство с просьбой отреагировать на нарушения. Беседуя с замначальника полиции ГУ МВД по Новосибирской области Юрием Золотовым, Травников отметил, что сейчас полицейские обладают всеми полномочиями, чтобы привлечь к ответственности за нарушения общественного порядка и режима самоизоляции.

Новосибирская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, на утро 25 мая зафиксировано 2 213 случая инфицирования. Для снижения темпов распространения инфекции в регионе в начале апреля был введен режим самоизоляции, запрещалось покидать свои дома, кроме как для выгула питомцев, походов за продуктами и лекарствами и на работу. С 11 мая режим был ослаблен: открыты парки и скверы, разрешены прогулки и занятия спортом во дворах не более чем вдвоем.