В Кузбассе начали выдавать льготные микрозаймы под 1% годовых для бизнеса

КЕМЕРОВО, 25 мая. /ТАСС/. Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области начал выдачу льготных микрозаймов для бизнеса под 1% годовых с возможностью отсрочки платежей по основному долгу до полугода. Новый продукт разработан в качестве дополнительной меры поддержки бизнеса разных отраслей в период пандемии, сообщила в понедельник ТАСС гендиректор фонда Ирина Трефилова.

"Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся сейчас в сложной экономической ситуации, фонд начал предоставление микрозаймов на льготных условиях - всего под 1% годовых, ранее таких низких ставок никогда не было. Микрозайм на сумму до 500 тыс. рублей могут получить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, которые зарегистрированы и работают в Кузбассе практически в любой отрасли экономики. Микрозайм оформляется на срок до 24 месяца, при этом возможна отсрочка по оплате основного долга на срок до 6 месяцев", - рассказала Трефилова.

Она пояснила, что воспользоваться льготной программой финансовой поддержки смогут предприниматели, которые ведут бизнес более 1 года и по итогам 2019 года имеют положительную финансовую отчетность. Средства микрозайма можно направить на оплату аренды, охраны недвижимости, коммунальных платежей, в том числе использовать для пополнения оборотных средств в объеме не более 20% от суммы микрозайма. Это позволит бизнесу покрыть первоочередные расходы и высвободить средства для продолжения работы и сохранения рабочих мест.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.