Деревню под Омском закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 25 мая. Деревню Стародубка на востоке Омской области закрыли на карантин после выявления у семи жителей населенного пункта коронавирусной инфекции. Ограничительные мероприятия в деревне продлятся до устранения угрозы распространения вируса, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с выявлением семи лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции среди жителей поселения Роспотребнадзор принял меры по недопущению дальнейшего распространения заболевания среди населения Калачинского района", - говорится в сообщении.

По сообщениям местных СМИ, въезд на территорию населенного пункта закрыт, передвижение жителей ограничено.

Деревня Стародубка основана в конце XIX века, располагается в 90 км от Омска. По данным на 2010 год, в населенном пункте проживали около 500 человек.

По данным регионального штаба на 25 мая, число случаев заражения коронавирусом в Омской области выросло на 59 за последние сутки и составило 1 044, из общего числа зараженных 234 человека выздоровели, 18 человек умерли.