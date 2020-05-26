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Пандемия коронавируса нового типа

Новосибирская клиника Мешалкина займется ПЦР-диагностикой коронавируса

В клинике также проводят тестирование на наличие антител к коронавирусу

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Новосибирская клиника Мешалкина получила допуск Роспотребнадзора, необходимый для проведения исследований по методике полимеразной цепной реакции (ПЦР). Приступить к ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции в клинике планируют до конца недели, сообщил ТАСС заместитель директора по экономике и развитию клиники Артем Пухальский.

"Поскольку мы постоянно увеличиваем объем тестирований наших сотрудников и пациентов (в сторонних лабораториях, - прим. ТАСС), то мы приняли решение, что запустим это в своей лаборатории ПЦР, прошли необходимые меры контроля, и Роспотребнадзор допустил нас до работы", - сказал Пухальский.

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Он добавил, что лаборатория клиники приступит к диагностике до конца текущей недели. Кроме того, по словам Пухальского, в клинике уже несколько недель проводят тестирование на наличие антител к коронавирусу.

Метод полимеразной цепной реакции рекомендован Всемирной организацией здравоохранения как самый точный и надежный способ диагностики вирусной инфекции. Образцом для проведения анализа является биоматериал со слизистой оболочки носо- или ротоглотки или мокроты из легких. Благодаря использованию современных высокопродуктивных ферментов тест определяет даже очень небольшое количество генетического материала (РНК) вируса в биоматериале, а результат можно получить через два часа. Проводить тестирование можно в стандартных ПЦР-лабораториях.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина (клиника Мешалкина) - один из крупнейших в стране центров, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

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РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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