В Западной Сибири шквалистый ветер срывает крыши с домов и выворачивает деревья

ТАСС, 26 мая. Шквалистый ветер и гроза с градом, который синоптики называют самым крупным за последние годы, пришли во вторник в регионы Сибири. В западной части макрорегиона ветер ломает ветки, срывает крыши с домов и выворачивает с корнем деревья, пострадавших от непогоды пока не зафиксировано, сообщили ТАСС представители власти и экстренных службы в регионах.

"Мы давали накануне штормовое предупреждение об усилении ветра 26 мая и 27 мая до 20-25 метров в секунду при грозах, ливнях, возможно выпадение града. Это связано с движением атмосферных фронтов из районов Тобольска на Томск и далее на восток и юго-восток и касается всех регионов западной Сибири", - сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

Град в конце мая

В Томске утром во вторник началась сильная гроза. Порывы ветра 20 метров в секунду срывали шифер с крыш, повалили деревья, которые оборвали при падении провода и перегородили дороги на улицах. В настоящее время, по данным мэрии Томска, коммунальные службы восстанавливают работу светофоров и подачу электричества в частном секторе на окраине города, а также распиливают и убирают поваленные деревья с проезжих частей.

Как передает корреспондент ТАСС, во второй половине дня в Томске выпал очень крупный град - размером с перепелиное яйцо. По его словам, во время грозы небо было черное от туч над всем городом и сверкали молнии, а от грома срабатывали во дворах сигнализации машин. "Не помню такого [крупного] града (в последние годы)", - рассказала агентству начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.