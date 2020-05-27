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Пандемия коронавируса нового типа

Число вылечившихся от коронавируса на Олимпиадинском ГОКе увеличилось до 84

Ранее из больниц Красноярского края были выписаны семь человек

ТАСС, 27 мая. Число вылечившихся от коронавируса работников Олимпиадинского ГОКа в Красноярском крае выросло с 7 до 84 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в компании "Полюс", которой принадлежит предприятие.

Коронавирус на Олимпиадинском ГОКе был обнаружен в начале мая. На предприятии заразились 1 273 человека, из них двое умерли, а семь человек ранее были выписаны из больниц Красноярского края. Минобороны РФ развернуло на предприятии обсерватор и госпиталь.

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"Первые 73 сотрудника "Полюса" и компаний-подрядчиков, у которых в ходе тестирования была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели и выписаны из стационаров Олимпиадинского ГОКа. У большинства из них болезнь протекала в бессимптомной форме", - сказал собеседник агентства.

Также из медицинских учреждений края было выписано еще четыре человека. "В общей сложности к настоящему моменту выздоровели 84 человека", - добавил представитель компании.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Предприятие продолжает свою работу.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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