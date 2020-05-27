Число вылечившихся от коронавируса на Олимпиадинском ГОКе увеличилось до 84

ТАСС, 27 мая. Число вылечившихся от коронавируса работников Олимпиадинского ГОКа в Красноярском крае выросло с 7 до 84 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в компании "Полюс", которой принадлежит предприятие.

Коронавирус на Олимпиадинском ГОКе был обнаружен в начале мая. На предприятии заразились 1 273 человека, из них двое умерли, а семь человек ранее были выписаны из больниц Красноярского края. Минобороны РФ развернуло на предприятии обсерватор и госпиталь.