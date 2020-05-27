Число вылечившихся от коронавируса на Олимпиадинском ГОКе увеличилось до 84

ТАСС, 27 мая. Число вылечившихся от коронавируса работников Олимпиадинского ГОКа в Красноярском крае выросло с 7 до 84 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в компании "Полюс", которой принадлежит предприятие.
Коронавирус на Олимпиадинском ГОКе был обнаружен в начале мая. На предприятии заразились 1 273 человека, из них двое умерли, а семь человек ранее были выписаны из больниц Красноярского края. Минобороны РФ развернуло на предприятии обсерватор и госпиталь.
"Первые 73 сотрудника "Полюса" и компаний-подрядчиков, у которых в ходе тестирования была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели и выписаны из стационаров Олимпиадинского ГОКа. У большинства из них болезнь протекала в бессимптомной форме", - сказал собеседник агентства.
Также из медицинских учреждений края было выписано еще четыре человека. "В общей сложности к настоящему моменту выздоровели 84 человека", - добавил представитель компании.
Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Предприятие продолжает свою работу.