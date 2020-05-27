В Сибири из-за аномальной жары раньше обычного появились клубника, грибы и тополиный пух

Жаркая погода сохраняется и в мае, благодаря чему наблюдаются необычные изменения во флоре и фауне сибирских регионов. "Все растения вегетируют быстрее, проходит фаза цветения гораздо быстрее - недели на две у нас раньше зацвела черемуха, на две недели раньше. Клумбы в университетской роще тоже расцвели на две недели раньше", - рассказал ТАСС ботаник биологического института ТГУ Александр Ревушкин.

Аномально высокие температуры наблюдаются в регионах Сибири уже несколько месяцев. Прошла очень теплая зима, весна наступила на месяц раньше, а в апреле - мае воздух в сибирских регионах прогревался до 30 градусов и выше. По данным ученых Томского государственного университета (ТГУ), за четыре месяца 2020 года температура только в регионах Сибири была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за последние 10 лет.

ТАСС, 27 мая. Ученые зафиксировали, что за четыре месяца 2020 года температура в регионах Сибири была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за последние 10 лет, аномально жаркая погода продолжает сохраняться и в мае. В связи с этим отмечается ранее появление летних растений и грибов, но существует и риск нашествия насекомых-вредителей, например, бабочек-боярышниц и сибирского шелкопряда, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

Так, сотрудники национального парка "Шушенский бор" в Красноярском крае на две недели раньше обычного срока зафиксировали цветение краснокнижной орхидеи рода Венерин башмачок. Это произошло впервые за 20 лет, рассказали в нацпарке.

В Новосибирске, в Центральном ботаническом саду СО РАН, уже появились первые ягоды жимолости. Старший научный сотрудник ботанического сада Ирина Боярских, которая работает с растениями 30 лет, отмечает, что подобное наблюдала в своей практике лишь однажды, в середине 90-х годов. "Тогда жимолость зацвела в конце апреля, и плодоношение было уже в начале июня, то есть на две недели раньше среднемноголетних показателей. Но в этом году все еще раньше - у нас уже первая ягода на самых ранних сортах появилась, а цветение было в двадцатых числах апреля", - рассказала ТАСС Боярских.

В Омской области только 0,2 градуса не хватило для того, чтобы побить 25 мая столетний рекорд наблюдений по температуре. Из-за жары уже сейчас в Омске и соседнем Новосибирске начался сезон тополиного пуха, который обычно появляется лишь во второй половине июня. А дачники уже собрали первый урожай клубники.

По словам Ревушкина, жители Томской области благодаря жаре увидели появившийся в мае пух, однако не тополиный, а ивовый, который обычно просто не замечали - он появлялся в начале июня и быстро прибивался к земле сезонными дождями. Его коллега, кандидат биологических наук, сотрудник Биологического института ТГУ Сергей Гашков сообщил ТАСС, что климатическая аномалия привела к тому, что весной в томских лесах появились грибы: подосиновик, подберезовик и белый гриб. "Обычно эти грибы даже при благоприятных условиях бывают только в июне", - уточнил он.

Больше бабочек, меньше черемухи

Как сообщил ТАСС координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков, в этом году все обычные для природных процессов сроки сдвинулись на месяц. К примеру, практически на месяц раньше зацвели первоцветы - одуванчики и мать-и-мачеха, орхидеи рода Венерин башмачок. Это, по словам эколога, ненормальная ситуация, которая чревата проблемами в дальнейшем.

"Мы все видим это - та же листва раньше распустилась, и это нехорошо, потому что сдвигаются все другие сроки, значит будет и более раннее отцветание, и засыхание растений. Сместились сроки развития насекомых - могут быть и опасные сдвиги, вспышки насекомых-вредителей. Это аномальный год, правильно говорить о глобальных изменениях климата, разбалансировке. Это не значит, что будет только жара, могут быть и метания климата - от жары до морозов. Допустим, растение зацвело, а ударит мороз, успеет ли оно дать семена?" - пояснил Грибков.

Нашествие насекомых-вредителей уже замечено в Новосибирской и Томской областях. В этих регионах обращают внимание на большое количество бабочек: капустниц (их гусеницы поедают капусту) и боярышниц (объедают черемуху).

"Если [придет] низкая температура, то какая-то часть [вредителей] может погибнуть. Но если погода [будет] теплая, то для насекомых и их личинок - это благо, их будет больше. Боярышниц почти не видно было предыдущие годы, а теперь заметно, так летают", - сообщил ТАСС профессор кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного университета Владимир Романенко.

Угроза от шелкопряда

Впрочем, эти бабочки, по его словам, являются не самой серьезной проблемой. В тайге может начаться нашествие сибирского шелкопряда-вредителя, который уничтожает хвойные леса. Эти насекомые активно плодятся и развиваются во время теплой зимы, а сейчас благодаря ранней весне могут раньше перейти в фазу взрослого насекомого и распространиться по лесам.

Подобная вспышка численности вредителя в 2015 году привела к многомиллионным тратам на борьбу с шелкопрядом в регионах СФО, а в Томской области и Красноярском крае из-за его нашествия вводили режим ЧС. Распространение в 2013-2018 годы сибирского шелкопряда лишь в Енисейском районе Сибири привело к тому, что сейчас к категории поврежденных лесов относятся более 800 тыс. гектаров - на них много пораженных шелкопрядом высохших деревьев, которые увеличивают риск лесных пожаров.

Однако ожидать сибирякам стоит не только вредителей, но и, к примеру, экзотических для этой территории птиц. Как сообщил ТАСС кандидат биологических наук, орнитолог из Новосибирска Алексей Яновский, этой весной привычные ареалы обитания птиц сместятся севернее.

"В такие теплые весны границы ареалов многих видов, который обычно лишь изредка встречаются, перемещаются к северу. Бывают прилеты таких экзотических птиц как розовые скворцы, пеликаны, а также некоторых других птиц", - пояснил Яновский.