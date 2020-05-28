На реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево в 2020 году направят 991 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Средства в объеме 991,1 млн рублей запланированы на 2020 год на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево, общая стоимость которой составляет 3,6 млрд рублей, следует из данных на информационном стенде на объекте.

"Финансирование на 2020 год - 991 130 705 рублей, на 2021 [год] - 2 205 113 678 рублей", - следует из информации на информационном стенде на объекте. Отмечается, что еще около 405,7 млн рублей было направлено в 2019 году. Реконструкция аэропортового комплекса пройдет в четыре этапа. Завершение работ запланировано на декабрь 2021 года.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево, в этом году планируется построить перрон площадью 220 тыс. кв. метров, две рулежные дорожки общей площадью 28 тыс. кв. метров, а также выполнить строительство площадки по обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью.

В апреле в пресс-службе компании "Новосибирскавтодор", которая выиграла в декабре 2019 конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса новосибирского аэропорта Толмачево, сообщили ТАСС, что приступили к реконструкции объекта. Ранее в компании также сообщали журналистам, что модернизация Толмачево обеспечит возможность приема современных воздушных судов, к 2023 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год, а объем обработанного груза и почты - до 60 тыс. тонн.

Заказчиком работ начальной стоимостью 3,6 млрд рублей является Федеральное агентство воздушного транспорта. Конкурс предполагает реконструкцию аэропортового комплекса, включающего в себя, помимо взлетно-посадочной полосы, другую аэродромную инфраструктуру - стоянки, рулежные дорожки.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2019 года составил 6,75 млн человек, что на 14,2% больше года ранее.