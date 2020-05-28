Санатории не начнут работу в Алтайском крае до 8 июня

БАРНАУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Санатории Алтайского края, в частности, в городе-курорте федерального значения Белокуриха, не начнут работу до 8 июня 2020 года, остальные туристические объекты региона - до 22 июня. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Виктора Томенко, опубликованные на сайте правительства региона в четверг. Ранее датой начала работы было 1 июня.

В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю сообщили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в крае не откроются санатории и туробъекты, работа которых была приостановлена из-за пандемии. В частности, в городе-курорте федерального значения Белокуриха, куда ежегодно приезжают не менее 200 тыс. туристов. Власти региона прогнозируют, что из-за пандемии местные санатории лишатся трети доходов - порядка 1,5 млрд рублей.

"Приостановить до 8 июня 2020 года на территории Алтайского края бронирование мест, прием, размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторных оздоровительных лагерях. <...> Приостановить до 22 июня 2020 года на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристических базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах", - говорится в документе.

Алтайский край - туристический регион, куда ежегодно приезжают не менее 2 млн человек. В регионе, по данным оперштаба на 27 мая, выявлено 1 554 случая новой коронавирусной инфекции.