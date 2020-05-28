Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

В минувшие выходные в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина в центре города. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал сотрудников полиции жестче и оперативнее реагировать на проведение незаконных уличных вечеринок в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В мэрии Новосибирска горожан попросили сообщать об подготовке событий, где планируется массовое присутствие людей.

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

"Постановляю <…> с 28.03.2020 по 30.06.2020 приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан", - следует из текста постановления.

После майских праздников Травников объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления режима, в частности, были разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещения кладбищ и продовольственных рынков. Также с середины мая в Новосибирской области возобновили поездки пригородные автобусы.

По данным регионального штаба на утро 28 мая, в регионе зарегистрировано 2 397 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 144 ребенка. 902 человека выздоровели, 31 пациент - скончался. В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ - 21 пациент.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.