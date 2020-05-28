Прием туристов на турбазах и в домах отдыха Республики Алтай возобновят с 22 июня

Ранее туробъекты в регионе планировалось открыть с 1 июня. Республика Алтай - туристический регион, который ежегодно посещают не менее 2 млн туристов, по данным пресс-службы правительств региона, в июне республика обычно принимает порядка 300 тыс. гостей. В туристской отрасли региона занято 8,5 тыс. человек - 10% от общей численности занятых в экономике республики, из них 6,1 тыс. (72%) - постоянные, остальные - сезонные работники. Население республики Алтай - около 218 тыс. человек.

ТАСС, 28 мая. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе, продлив приостановку бронирования мест и приема туристов в домах отдыха и в других средствах размещения в регионе до 22 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал изменения в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности. Приостановка бронирования мест, приема и размещения на турбазах, в домах отдыха и иных коллективных средствах размещения продлена до 22 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции и обязательный масочный режим также продлены до особого распоряжения. До особого распоряжения по-прежнему приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров и других досуговых заведений, организаций общественного питания кроме дистанционной торговли.

"Если будет позволять эпидситуация, то мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей - главный приоритет", - цитирует пресс-служба Хорохордина.

В Республике Алтай, по данным оперштаба на 27 мая, выявлено 110 случаев коронавирусной инфекции.