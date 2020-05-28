В больнице РЖД в Барнауле выявили очаг коронавируса

"По результатам расширенного тестирования в стационаре ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Барнаул" выявлено восемь сотрудников больницы и семь пациентов с положительным результатом исследования на COVID-19. Тестирование продолжается", - сообщили в пресс-службе.

БАРНАУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Коронавирус обнаружили у 15 человек в Клинической больнице "РЖД-Медицина" в Барнауле. Среди зараженных - восемь сотрудников и семь пациентов, сообщили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

По предписанию Роспотребнадзора терапевтическое отделение №2 переведено в режим карантина, госпитализация прекращена. В отделении проведена дезинфекция. Все пациенты и сотрудники больницы с положительным результатом исследования на коронавирус лечатся в инфекционном стационаре, контактные лица, в том числе и врачи, находятся на самоизоляции.

В Алтайском крае на 28 мая по данным оперштаба региона выявлено 1 633 человека с коронавирусом, в том числе за последние сутки зарегистрировано 79 новых случаев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.