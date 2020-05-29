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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня

В регионе зарегистрировано более 3,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края продлили режим самоизоляции до 14 июня. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в правительстве Красноярского края.

Режим самоизоляции в Красноярском крае действует с 1 апреля. В регионе зарегистрировано более 3,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 834 человека, умерли - 29.

"[Указ] проходит процедуру регистрации. Думаю, что в течение получаса — часа он будет опубликован", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что режим продлен до 14 июня.

 

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РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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