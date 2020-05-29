В Омске заключили под стражу женщину, избившую двухлетнюю дочь

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Омский суд по ходатайству следствия заключил под стражу 27-летнюю женщину, которая избила свою дочь и нанесла ей закрытую черепно-мозговую травму, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Омской области. Мать обвиняется в истязании ребенка и в неисполнении обязанностей по ее воспитанию.

"Следствием матери девочки предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Сегодня по ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 мая 27-летняя жительница поселка Дачный Омского района избила свою двухлетнюю дочь. Девочка была доставлена в больницу только 11 мая, где у нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, синяки и ссадины, а также анемию и белково-энергетическую недостаточность. Семья состоит на профилактическом учете в полиции, так как родители уже привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Отец девочки был пять раз судим.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области, региональные органы опеки Омской области обратятся в суд с иском о лишении женщины и ее супруга родительских прав в отношении всех пятерых детей. Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в действиях социальных служб. Следственные органы в отношении неустановленных должностных лиц органов системы профилактики возбудили уголовное дело по статье "Халатность".