Новосибирские ученые перенесли экспедиции с вьетнамскими коллегами на конец 2020 года

Весной 2020 года ИАЭТ СО РАН заключили договор о сотрудничестве с Институтом археологии Вьетнамской академии общественных наук (ИА ВАОН) о проведении совместных экспедиционных полевых работ, они финансируются за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований. В марте 2020 года сотрудники ИАЭТ СО РАН отправились в центральную часть Вьетнама для проведения самостоятельных разведочных работ. Однако, по словам Кривошапкина, работы пришлось прервать из-за сложившейся серьезной обстановки во всех странах в связи с пандемией коронавируса.

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН продолжат прерванные из-за пандемии коронавируса совместные экспедиционные работы с вьетнамскими коллегами по исследованию новых мест первого появления человека в Юго-Восточной Азии к концу 2020 года. На данный момент закончена большая часть разведывательных работ, сообщил в пятницу на пресс-конференции ТАСС директор института, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин.

"В ходе сотрудничества были заключены два договора с музеями на территории Вьетнама для продолжения, а в некоторых регионах для начала исследований, поэтому сейчас мы планируем, что ближе к зиме будем работать [на экспедиции - прим. ТАСС]", - сообщил Кривошапкин.

Экспедиционные разведывательные работы проводились для изучения объектов, связанных с самым ранним заселением в Юго-Восточной Азии. В результате предыдущих исследований на территории был выявлен комплекс ранних палеолитических стоянок, содержащих характерные формы каменных орудий. В марте территория нахождения этих объектов была расширена, то есть были обозначены объекты для последующего стационарного исследования. Особое значение было уделено поиску объектов, залегающих не на поверхностях, а в отложениях, они позволят реконструировать климатические особенности и более точно говорить о возрасте.

Кривошапкин также отметил, что международные экспедиции в Среднюю Азию, а именно в Казахстан, Киргизию и Узбекистан, запланированы на осень текущего года. Полевые работы в Европе, а именно в Черногории, предположительно, перенесутся на следующий год из-за отсутствия регулярного авиасообщения. Директор также объяснил, что работа в том или ином регионе связана с климатическими особенностями.