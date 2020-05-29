На Алтае возбудили уголовное дело против мэра Славгорода по подозрению в коррупции

БАРНАУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении главы города Славгорода Сергея Горбунова. Его подозревают в получении взятки в 2 млн рублей, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что глава администрации Славгорода задержан по подозрению во взяточничестве.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Славгорода. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). По предварительным данным, 29 мая глава получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одной из компаний. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе компании в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении договоров в обход порядка процедур закупки", - говорится в сообщении.

По данным СК, во время задержания чиновник попытался избавиться от денег, однако его действия пресекли оперативные сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по региону при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд о заключении главы города под стражу.

В пресс-службе правительства края сообщили, что губернатор Виктор Томенко проинформирован о задержании Сергея Горбунова за получение взятки. В отсутствие главы работой администрации города руководит и. о. первого заместителя главы администрации города Дмитрий Петраков.