Популярный курорт Шерегеш в Кузбассе возобновит работу с 1 июня для жителей региона

КЕМЕРОВО, 29 мая. /ТАСС/. Всесезонный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области, который перестал принимать туристов в марте в связи с пандемией коронавируса, откроется для жителей региона с 1 июня. Также возобновят работу и другие базы отдыха на территории Кузбасса, сообщил в пятницу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Чтобы вы могли отдохнуть внутри региона, в Кузбассе возобновляют работу базы отдыха и другие объекты размещения туристов. Ресторанные комплексы при туристических объектах пока остаются закрытыми, питание будет осуществляться в номерах или на свежем воздухе. В том числе будет принимать туристов наш знаменитый курорт Шерегеш. Вся инфраструктура уже подготовлена для летнего отдыха", - сказал Цивилев в видеообращении к жителям, размещенном в официальном Telegram-канале губернатора.

Глава региона подчеркнул, что отдохнуть на туристических объектах Кузбасса смогут только жители региона. Для всех, кто приезжает в Кемеровскую область из других субъектов или стран, продолжает действовать требование об обязательной 14-дневной изоляции.

С 1 июня в Кузбассе также возобновят работу торгово-развлекательные центры. Там откроются все магазины, но пока останутся закрытыми фуд-корты, детские игровые зоны, кинотеатры и спортивные центры. Руководству ТРЦ будет необходимо контролировать число посетителей и соблюдение масочного режима.

Ранее ТАСС сообщал, что с 12 мая власти Кузбасса начали поэтапную отмену ранее введенных ограничений. Уже работают парки, открытые стадионы, летние веранды кафе и ресторанов, возобновлена плановая госпитализация пациентов в медучреждения.

По словам Цивилева, в Кузбассе на протяжении всей пандемии сохраняется самый низкий в Сибири уровень заболеваемости на 100 тыс. человек. По данным регионального оперативного штаба, в регионе выявлено 495 случаев заражения, 196 человек выздоровели, семь умерли, остальные находятся в стационарах под наблюдением медиков.