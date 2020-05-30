В Томске разработали онлайн-игру для вовлечения школьников в научную деятельность

ТАСС, 30 мая. Коллективы вузов Томской области разработали онлайн-игру для школьников, которые с ее помощью во время каникул смогут смотреть лекции и проходить мастер-классы по научным темам. Об этом сообщила пресс-служба Томского политехнического университета.

"Общероссийская онлайн-игра Inside Game разработана по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Во время каникул ученые, преподаватели вузов, инженеры, врачи, дизайнеры будут рассказывать школьникам о мире науки и техники, проводить мастер-классы и интерактивные игры. Томский политехнический университет стал одним из ключевых партнеров проекта", - говорится в сообщении.

С 1 июня в течение 44 дней школьники 5-11 классов всех регионов России и зарубежья, владеющие русским языком, могут бесплатно принять участие в игре. Каждый день Inside Game будет посвящен определенной теме. Программа подготовлена по таким направлениям, как агробиоэкотехнологии, создание стартапов, умные материалы, нефтегазовый инжиниринг, популяционные технологии, химический инжиниринг, олимпиады кружкового движения, микроэлектроника.

В частности, преподаватели и ученые Томского политеха подготовили для школьников мастер-классы, занятия и интерактивы по нескольким темам: от разработки видеоигр и основ промышленного дизайна до создания своего стартапа и знакомства с профессиями нефтегазового комплекса. Один из игровых дней будет посвящен новым материалам: как их разрабатывают, испытывают и где применяют.

Встречи со школьниками в прямом эфире на платформах Zoom и YouTube рассчитаны на 30 минут. Лекции и мастер-классы будут доступны для просмотра в течение всего проекта в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте". Там же участники смогут посмотреть информацию о расписании на каждый день, спикерах и заданиях.