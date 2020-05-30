Нефтепродукты с места разлива на ТЭЦ в Норильске попали в водоемы

ТАСС, 30 мая. Дизельное топливо с места разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске попало в водоемы, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram. Она также написала, что специалистов ведомства непосредственно на место ЧП не пускают.

"Сотрудники Енисейского управления (Росприроднадзора) осмотрели место аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК": дизельное топливо разлилось за пределы промышленной площадки предприятия. Пока речь идет о 20 тысячах тонн разлитых нефтепродуктов. Топливо попало в ручей, а затем и в реку Далдыкан. <…> Наши инспекторы продолжают обследование, хотя охрана непосредственно на место ЧП нас не пускает", - сообщила Радионова.

Устанавливается масштаб нанесенного вреда почве и водоемам. Идет ликвидация разлива. Росприроднадзор намерен возбудить административное расследование.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске легковой автомобиль въехал в резервуар для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива. На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивали повышенный ранг сложности. В результате происшествия никто не пострадал. СК проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч. Станция принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании".