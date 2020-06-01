Суд назначил домашний арест мэру Славгорода, подозреваемому в коррупции

"Предъявлено обвинение главе Славгорода в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). В связи с полным признанием вины по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщается на сайте СК.

БАРНАУЛ, 1 июня. /ТАСС/. Главе Славгорода Алтайского края Сергею Горбунову в понедельник предъявлено обвинение в получении взятки. По решению суда мужчина отправлен под домашний арест, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 29 мая глава города получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одной из компаний, деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключение договоров в обход процедур закупки.

Кроме того, при допросе чиновник признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным СК, во время задержания чиновник попытался избавиться от денег, однако его действия пресекли сотрудники полиции. В пресс-службе правительства края сообщали, что губернатор Виктор Томенко проинформирован о задержании Сергея Горбунова за получение взятки. В отсутствие главы работой администрации города руководит и. о. первого заместителя главы администрации города Дмитрий Петраков.