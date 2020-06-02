Федеральные средства помогут Кузбассу покрыть дефицит бюджета на фоне угольного кризиса

КЕМЕРОВО, 2 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса направят полученные от правительства РФ 9 млрд рублей на покрытие дефицита регионального бюджета, который начал формироваться с 2019 года из-за кризиса на мировых угольных рынках и привел к сокращению налоговых поступлений в областную казну. Кризис в связи с пандемией коронавируса только усугубил ситуацию, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Сергей Цивилев.

"9 млрд рублей [от правительства РФ] досталось Кузбассу, это больше, чем всем субъектам СФО. Кузбасс находится в непростых условиях начиная с 2019 года, когда мы столкнулись с мировым кризисом энергетических углей. С марта месяца наша экономика столкнулась с эпидемией коронавируса, мы уже к этому времени находились год в условиях международного кризиса. Нас услышали, и экономика Кузбасса была поддержана. Мы эту сумму планируем потратить на поддержку нашей экономики, она частично покроет те убытки, которые возникли от мирового кризиса энергоуглей. К примеру, только за четыре месяца этого года мы недополучим налогов на 12,2 млрд рублей", - сказал Цивилев, не уточнив, за счет каких ресурсов будет покрыт оставшийся дефицит бюджета.

Бюджет Кемеровской области на 2020 год впервые за несколько лет был принят с дефицитом, в декабре прошлого года он прогнозировался на уровне 13,6%, или 16,719 млрд рублей при доходах в 154,61 млрд рублей, расходах - 171,329 млрд рублей. Дефицит связан с проблемами ключевой для Кузбасса угольной отрасли, падением мировых цен на уголь и с транспортными ограничениями железных дорог по поставкам угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточены его основные потребители.

В 2019 году региональный бюджет потерял около 20 млрд рублей из-за падения цен и недостаточной провозной способности РЖД. До ситуации с распространением коронавируса прогнозировалось, что налоговые поступления от угольных компаний по итогам 2020 года снизятся еще на 8-10 млрд рублей к уровню 2019 года, по факту они будут значительно больше.

В конце мая Минфин РФ по решению правительства РФ перечислил 100 млрд руб. 56 регионам, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Такая мера должна сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.