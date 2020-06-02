Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило 3 тыс.

"По данным оперативного штаба на утро 2 июня, в Новосибирской области за сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет. Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе - 3020", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области выросло на 106 за последние сутки и составило 3020, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Из общего числа зараженных 1204 человека выздоровели, 34 умерли. В реанимации 67 человек, на ИВЛ - 24. Всего в области сделано 118 027 тестов на коронавирус.

В конце мая власти Новосибирской области продлили ограничения до 30 июня. В регионе действует режим повышенной готовности, сохраняется масочный режим. Жителям старше 65 лет рекомендуется самоизоляция.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.