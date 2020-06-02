Власти Норильска сообщили, что разлив нефтепродуктов не привел к загрязнению питьевой воды

ТАСС, 2 июня. Роспотребнадзор не зафиксировал превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в питьевой воде водозаборов Норильска после разлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщает во вторник пресс-служба мэрии города.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива. Власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня в Норильске и на Таймыре.

"Результаты исследования воды с контрольных точек насосных станций [обеспечивающих подачу питьевой воды] в 5-6 раз ниже ПДК. Загрязнений подземных водоисточников нефтепродуктами не зарегистрировано", - приводятся в сообщении слова начальника территориального отдела Роспотребнадзора Норильска Андрея Першина.

По словам директора "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, собственник станции) Сергея Липина, последствия инцидента устраняют около 70 единиц техники и 90 человек, более 500 кубометров нефтепродуктов уже вывезено.

В ликвидации последствий разлива участвует отряд морской спасательной службы, прибывший из Мурманска. В отряде работают 15 специалистов, имеющих опыт ликвидации разливов нефтепродуктов, в послужном списке спасателей более 50 таких операций. Спасатели привезли с собой большое количество специального оборудования: боны для локализации загрязнений, скинерные системы, препараты для сорбирования нефтепродуктов, сорбирующие полотенца, надувные и каркасные емкости для сбора нефтепродуктов.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.