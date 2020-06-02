Новосибирская область получит 200 млн рублей для поддержки сотрудников МСП и самозанятых

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития Новосибирской области получит на мероприятия по поддержке самозанятости и компенсации работодателям части заработной платы при приеме на работу уволенных работников из других организаций дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ в размере 200 млн рублей, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Игорь Шмидт.

"По поддержке самостоятельной занятости и по компенсации работодателем части заработной платы при приеме на работу уволенных работников из других организаций готовится проект распоряжения, нам будет выделено из резервного фонда 200 млн рублей", - сообщил Шмидт.

По словам Шмидта, безработица в регионе по сравнению с началом 2020 года увеличилась в три раза - с 13 тыс. до 39, 5 тыс. человек, на данный момент порядка пяти тысяч человек подали документы в центры занятости региона. Таким образом, уровень безработицы в регионе составляет 2,8%. Порядка 30% из них получают максимальный размер пособий, остальные - в размере пропорциональному среднему заработку.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, около 2,3 млн человек было уволено в РФ с 1 апреля по сегодняшний день, принято на работу - 1,9 млн человек. Увольнения больше всего затронули следующие сферы: розничная торговля непродовольственными товарами, предприятия общественного питания, авиаперевозки и обеспечение аэропортовой деятельности, гостиничное хозяйство, культура и развлечения.