Спасатели приступят к очистке от дизтоплива мелких заводей на реке под Норильском

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо топлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива, часть ГСМ попала в воду реки Амбарной. На работу станции пожар не повлиял.

НОРИЛЬСК, 3 июня. /ТАСС/. Спасатели остановили распространение по реке Амбарной дизельного топлива, попавшего в воду после утечки из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, и скоро приступят к очистке мелких заводей, откуда нефтепродукты не вымываются течением. Топливо собирают во временные емкости для последующей утилизации, сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

"Норникель" поможет в доставке спасателям дополнительно 12 мобильных емкостей для сбора ГСМ. Также будут доставлены лодки, способные работать на мелководье. Параллельно бригада пойдет на этих лодках, они будут подбирать мелкие заводи, откуда течением не вымывается топливо. Там уже будут работать сорбентом", - сказал Дяченко.

По его словам, компания планирует усилить группировку, очищающую реку Амбарная, почти шестью десятками человек. "Для того, чтобы помогать работать по очистке берегов: чистить заводи, рассыпать сорбент. Таким образом, попытаемся сконцентрировать здесь максимальные силы. <...> Для наших людей это будет абсолютно новое место работы, новая практика", - пояснил топ-менеджер "Норникеля".

Спасатели в тундре Таймыра

Отряд морских спасателей из Мурманска был переброшен в Красноярский край 1 июня. Их лагерь разбит на берегу реки Амбарной в 40 км от Норильска. Лагерь находится в труднодоступной местности, добраться до него можно только вертолетом.

Как сообщил журналистам начальник аварийно-спасательного подразделения Балтийского филиала Морской спасательной службы Александр Лобач, спасателям удалось локализовать разлив. "На данный момент происходит перекачка в резервуары временного хранения. <...> Дальше линии обороны не уйдет", - пояснил он.

По словам Лобача, перед прибытием мурманских специалистов местная группа из Норильска успела поставить несколько линий заграждения, что ограничило распространения топлива по реке. Затем морские спасатели завершили работу по локализации разлива.

Дальнейшая судьба собранного с реки топлива обсуждается, вопрос планируется решить в течение нескольких дней. По словам Дяченко, к решению проблемы привлечены различные эксперты, в том числе специалисты Росприроднадзора. "Здесь есть несколько мнений, и нам бы хотелось получить наиболее выверенное мнение специалистов, прежде чем мы начнем заниматься [утилизацией]", - сказал Дяченко. Он отметил, что собираемое с воды топливо пригодно для использования.