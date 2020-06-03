В Хакасии двоих детей госпитализировали после ДТП с участием полицейского

ТАСС, 3 июня. Две девочки в хакасском селе Райково Усть-Абаканского района госпитализированы с травмами после ДТП с участием сотрудника полиции, следователи начали проверку. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудника полиции, в результате которого две девочки 7 и 5 лет <...> госпитализированы. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда здоровью, по результатам проверки примут процессуальное решение.

По предварительным данным, вечером 2 июня сотрудник полиции, возвращаясь с работы на личном автомобиле и двигаясь по улице Ленина в селе Райково, совершил наезд на девочек, которые внезапно выбежали на проезжую часть из-за припаркованного около магазина автомобиля в месте, не оборудованном пешеходным переходом.