Число заразившихся коронавирусом сотрудников ИСС им. Решетнева выросло более чем вдвое

ТАСС, 3 июня. Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у восьми сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) - крупнейшего российского производителя спутников, расположенного в городе Железногорске Красноярского края. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации города.

По состоянию на 30 мая было известно о семи заразившихся. Таким образом, общее число заразившихся на предприятии, два цеха которого уже приостановлены из-за ситуации с коронавирусом, выросло до 15.