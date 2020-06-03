Число заразившихся коронавирусом сотрудников ИСС им. Решетнева выросло более чем вдвое

ТАСС, 3 июня. Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у восьми сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) - крупнейшего российского производителя спутников, расположенного в городе Железногорске Красноярского края. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации города.
По состоянию на 30 мая было известно о семи заразившихся. Таким образом, общее число заразившихся на предприятии, два цеха которого уже приостановлены из-за ситуации с коронавирусом, выросло до 15.
"Сегодня, 3 июня, стало известно о 12 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией [в городе]. Среди указанных лиц восемь являются сотрудниками АО "Информационные спутниковые системы", - говорится в сообщении. На предприятии принимаются усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса.
По данным на 3 июня, в Красноярском крае подтверждено 4 654 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 124 человека. За время пандемии в регионе 1 300 человек выздоровели, 43 умерли.
АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.