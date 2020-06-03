В Красноярском крае с 4 июня отменяют пропускной режим

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Красноярский край с 4 июня приступает к первому этапу снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции, в том числе отменяется пропускной режим, начинают работу бытовые предприятия и непродовольственные магазины. Такое решение принял губернатор края Александр Усс, говорится в сообщении пресс-службы главы региона в среду.
Режим самоизоляции в Красноярском крае действует с 1 апреля. Он несколько раз продлевался и сейчас действует до 14 июня.
"По данным Роспотребнадзора, за последние несколько дней количество новых случаев госпитализации почти сравнялось с количеством выписываемых пациентов. Полученные данные позволяют приступить к первому этапу снятия ограничений", - говорится в сообщении. Коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,9%, 59% больничных коек свободны.
В регионе отменяется режим цифровых пропусков, но при этом будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. В ряде сельских территорий края режим самоизоляции снимается полностью.
Также разрешена работа химчисток и прачечных, ателье, станций по техническому обслуживанию автомобилей. Разрешена работа магазинов непродовольственных товаров, имеющих отдельный вход и площадь не более 400 квадратных метров. Разрешены тренировки на свежем воздухе для профессиональных спортивных клубов и спортсменов, членов и кандидатов в сборные страны. Ранее глава региона разрешил занятия спортом для граждан, но с соблюдением социальной дистанции и без использования уличного спортивного инвентаря. Разрешены практические занятия по вождению автомобиля с инструктором.
На территории края, за исключением Норильска, отменяется карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. В Норильске карантин для прибывающих в город сохранен для того, чтобы исключить вспышку заболевания среди вахтовиков.
По данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае выявлено 4 654 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 300 человек выздоровели, 43 скончались.