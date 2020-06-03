{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярском крае с 4 июня отменяют пропускной режим

В регионе при этом усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Красноярский край с 4 июня приступает к первому этапу снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции, в том числе отменяется пропускной режим, начинают работу бытовые предприятия и непродовольственные магазины. Такое решение принял губернатор края Александр Усс, говорится в сообщении пресс-службы главы региона в среду.

Режим самоизоляции в Красноярском крае действует с 1 апреля. Он несколько раз продлевался и сейчас действует до 14 июня.

"По данным Роспотребнадзора, за последние несколько дней количество новых случаев госпитализации почти сравнялось с количеством выписываемых пациентов. Полученные данные позволяют приступить к первому этапу снятия ограничений", - говорится в сообщении. Коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,9%, 59% больничных коек свободны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В регионе отменяется режим цифровых пропусков, но при этом будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. В ряде сельских территорий края режим самоизоляции снимается полностью.

Также разрешена работа химчисток и прачечных, ателье, станций по техническому обслуживанию автомобилей. Разрешена работа магазинов непродовольственных товаров, имеющих отдельный вход и площадь не более 400 квадратных метров. Разрешены тренировки на свежем воздухе для профессиональных спортивных клубов и спортсменов, членов и кандидатов в сборные страны. Ранее глава региона разрешил занятия спортом для граждан, но с соблюдением социальной дистанции и без использования уличного спортивного инвентаря. Разрешены практические занятия по вождению автомобиля с инструктором.

На территории края, за исключением Норильска, отменяется карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. В Норильске карантин для прибывающих в город сохранен для того, чтобы исключить вспышку заболевания среди вахтовиков.

По данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае выявлено 4 654 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 300 человек выздоровели, 43 скончались.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Авиацию МЧС направили в Новосибирск за специалистами Сибирского спасательного центра
Затем борт МЧС доставит 100 специалистов в Норильск для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов
Читать полностью