В Красноярском крае с 4 июня отменяют пропускной режим

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Красноярский край с 4 июня приступает к первому этапу снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции, в том числе отменяется пропускной режим, начинают работу бытовые предприятия и непродовольственные магазины. Такое решение принял губернатор края Александр Усс, говорится в сообщении пресс-службы главы региона в среду.

Режим самоизоляции в Красноярском крае действует с 1 апреля. Он несколько раз продлевался и сейчас действует до 14 июня.

"По данным Роспотребнадзора, за последние несколько дней количество новых случаев госпитализации почти сравнялось с количеством выписываемых пациентов. Полученные данные позволяют приступить к первому этапу снятия ограничений", - говорится в сообщении. Коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,9%, 59% больничных коек свободны.