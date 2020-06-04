На Алтае выздоровели все 200 работников рудника, где была вспышка коронавируса

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника (АО "Сибирь-Полиметаллы") в Змеиногорском районе Алтайского края, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, выздоровели. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

Ранее ТАСС сообщал, что Змеиногорский район и Змеиногорск были закрыты на карантин из-за подтверждения коронавируса у работников рудника. Карантин в районе был снят 21 мая.

"Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника выздоровели и выписаны из госпиталя. На Корбалихинском руднике выздоровели все 200 человек", - сказали в пресс-службе.

В крае за прошедшие сутки выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрирован один смертельный случай, выписан 21 пациент. На 4 июня общее число людей с коронавирусом составляет 2 135 человек, выздоровели - 861.