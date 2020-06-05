В Иркутске арестовали членов преступной группы по делу о контрабанде леса

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Участников организованной преступной группы, которые незаконно вывезли за рубеж лес на сумму более 134 млн рублей, арестовали в Иркутске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СК РФ.

"По версии следствия, с 2016 по 2018 год члены организованной преступной группы, действовавшей на территории Иркутской области, через подставные фирмы незаконно вывезли из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза стратегически важные ресурсы (пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной, ели и пихты, а также лиственных пород из березы) объемом более 15 тыс. куб. м стоимостью свыше 134 млн рублей. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Обвинение троим участникам преступной группы предъявлено по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере").