Тува на две недели усилит контроль за соблюдением режима самоизоляции

ТАСС, 5 июня. Власти Тувы, где выявлено почти 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, с 8 по 22 июня усилят меры контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал глава республики Шолбан Кара-оол.

Глава республики отметил низкий индекс самоизоляции жителей Тувы. При этом регион вышел на пиковые значения распространения коронавирусной инфекции. По его словам, одним из главных источников являются внутрисемейные очаги.

"Мы принимаем решение с 8 по 22 июня, то есть на две недели, усилить контрольные меры по самоизоляции. Речь фактически идет о двух неделях карантина. Возвратимся к режиму проверок разрешительных документов для нахождения людей на улицах, для автомобилей, особенно для тех, кто без оснований курсирует между районами и в Кызыл. Усилим контроль за торговыми точками, различными салонами, парикмахерскими, всегда ли они обоснованно работают или насколько строго выполняют все санитарные нормы", - написал Кара-оол.

Он добавил, что поручил оперативно разработать порядок дополнительных мер, обеспечить четкое взаимодействие с правоохранительными органами по выставлению постов и дежурных нарядов. При этом нужно обеспечить возможность предприятиям вести подготовку к зиме, выполнять ремонты, не нарушать ритма строительных, дорожных работ, завершить сезонные сельхозработы. На все виды работ должны быть регламенты санэпидбезопасности, сотрудники предприятий должны быть обеспечены средствами защиты, подчеркнул Кара-оол.

"Нам надо всем мобилизоваться, предстоящие две недели пика коронавируса провести организованно и дисциплинированно. Это важно сделать, дорогие земляки, чтобы, в первую очередь, сохранить свое здоровье и своих близких. Мы не должны забывать, что, например, для наших выпускников наступил очень важный период, дать шанс нашим детям чувствовать себя более спокойно при сдаче единого государственного экзамена и поступить в вузы. Так важно в год 75-летия не на словах, а на деле почтить память о Великой Победе, иметь возможность провести торжественный парад", - написал Кара-оол.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.