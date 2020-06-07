Более 100 российских туристов вернулись вывозным рейсом из Киргизии в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, вылетевший в воскресенье из Оша, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, свидетельствуют данные портала Flightradar.

Самолет вылетел из Оша в 20:43 по местному времени (17:43 мск). Как ранее сообщили ТАСС в МИД Киргизской Республики, на борту находились более ста пассажиров. Сегодня этим же самолетом из Новосибирска на родину вернулись более 200 граждан Киргизии, это "остро нуждающиеся в возвращении в Киргизскую Республику граждане, имеющие различные заболевания, люди преклонного возраста, беременные женщины и женщины с малолетними детьми", а также "граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации".

Более 1 200 россиян с конца марта смогли вернуться из Киргизии в РФ вывозными рейсами.

В столице Киргизии, а также в ряде областных центров и районов 25 марта был введен режим чрезвычайного положения, который в настоящее время продолжает действовать. В Бишкеке, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в двух районах Джалал-Абадской и Нарынской областей объявлен карантин, который подразумевает наличие в населенных пунктах санитарно-карантинных постов.

Согласно графику вывозных рейсов, представленному Минкомсвязью РФ, всего с 4 по 11 июня запланировано 11 рейсов.