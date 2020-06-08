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Пандемия коронавируса нового типа

Спортсмены в Новосибирской области смогут возобновить тренировки

Они могут заниматься на спортивных объектах государственных учреждений, муниципальным объектам также рекомендовано организовать доступ к тренировкам

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Кандидаты в спортивные сборные Новосибирской области, члены спортивных команд профессиональных клубов, а также тренеры смогут возобновить тренировочный процесс с 8 июня. Такое решение принял оперативный штаб Новосибирской области, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Спортсмены и тренеры смогут тренироваться на спортивных объектах государственных учреждений уже с 8 июня. Спортивным объектам муниципального назначения также рекомендовано организовать доступ спортсменов к тренировкам", - говорится в сообщении.

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Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области установлен до 30 июня. Однако в регионе начали действовать послабления, в частности, были разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С середины мая в Новосибирской области возобновили поездки пригородные автобусы, с 8 июня также смогут заработать непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. метров, имеющие отдельный вход с улицы.

По данным оперативного штаба на утро 8 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом. 17 пациентов выписаны после выздоровления, умерла одна женщина в возрасте 69 лет. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе - 3 648. 

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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