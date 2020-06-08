Спортсмены в Новосибирской области смогут возобновить тренировки

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Кандидаты в спортивные сборные Новосибирской области, члены спортивных команд профессиональных клубов, а также тренеры смогут возобновить тренировочный процесс с 8 июня. Такое решение принял оперативный штаб Новосибирской области, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Спортсмены и тренеры смогут тренироваться на спортивных объектах государственных учреждений уже с 8 июня. Спортивным объектам муниципального назначения также рекомендовано организовать доступ спортсменов к тренировкам", - говорится в сообщении.