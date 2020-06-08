Пассажиров поезда Абакан - Москва на одном из участков пути пересаживают на автобус

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Движение поездов Абакан - Москва и в обратном направлении на участке Красноярской железной дороги (КЖД) осуществляется по временной схеме. Для перевозок пассажиров пущены автобусы, такая схема движения используется из-за подмыва путей на одном из участков, говорится в сообщении КЖД.

В воскресенье в 09:42 (05:42 мск) из-за сильного дождя произошел подмыв пути на перегоне Улуй-Пригородный. Перегон закрыт для движения поездов.

"По прибытии поезда № 68 Москва - Абакан на станцию Ачинск в 16:50 (12:50 мск) местного времени организуется доставка пассажиров автобусами на станцию Назарово. Здесь пройдет их пересадка в вагоны, и далее пассажиры продолжат поездку поездом до конечной станции маршрута - города Абакана", - говорится в сообщении. Такая схема действует и при движении поездов по направлению Абакан - Москва, пассажиры пересаживаются на автобусы в Назарово и доставляются в Ачинск.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, пересадки практически не оказывают влияние на график движения этих поездов, расстояния между станциями порядка 30 км, и при доставке их на станцию пересадки, пассажиров ждут уже подготовленные составы. На движение других пассажирских поездов ситуация не влияет. Оно осуществляется в штатном режиме.

Сейчас на месте подмыва продолжаются восстановительные работы. В них принимает участие 150 человек, восстановительные поезда и специальная техника.

В воскресенье в центральных и южных районах Красноярского края прошли сильные дожди. Произошло подтопление домов и приусадебных участков в шесть населенных пунктов в Партизанском, Курагинском, Ермаковском и Манском районах. Также произошло подтопление автомобильных дорог, в этих районах введен режим ЧС с региональным уровнем реагирования.