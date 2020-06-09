Прокуратура открыла мобильные приемные в подтопленных поселках Красноярского края

ТАСС, 9 июня. Прокуратура Красноярского края открыла мобильные приемные в четырех поселках Манского и Партизанского районов на юге региона, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, вызванных обильными дождями. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры края.

Накануне прокуратура в ходе проверки в Партизанском, Манском, Ермаковском и Курагинском районах Красноярского края установила, что органы местного самоуправления не в полной мере исполняют требования законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Было возбуждено административное дело по ст. 20.6 КоАП РФ ("Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций") и внесено представление главе Минского сельсовета, а также объявлены предостережения главам 15 муниципальных образований.

"9 июня в поселке Нарва и поселке Колбинский Манского района в связи с паводком организована мобильная приемная, <...> в поселке Кой и поселке Мина Партизанского района организована мобильная приемная", - говорится в сообщении.

По данным МЧС на 9 июня, в 10 населенных пунктах Красноярского края остаются подтопленными 52 жилых дома, в которых живут 160 человек, а также 114 приусадебных и 19 дачных участков, один социально-значимый объект. Спасатели развернули шесть пунктов временного размещения, в которых находятся 5 человек, в том числе 2 детей. Остальные жители находятся у родственников и друзей.

Паводок повредил три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с четырьмя населенными пунктами. В понедельник, 8 июня, из-за дождевых паводков власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Партизанском, Манском и Ермаковском районах. В работах по устранению последствий паводков задействованы 474 человека и 158 единиц техники.