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В Красноярском крае возбудили дело против подростков, обучавшихся терроризму

По версии следствия, они читали запрещенную литературу и смотрели видеофильмы по изготовлению взрывных устройств

ТАСС, 9 июня. Следователи СК возбудили в Красноярском крае уголовное дело в отношении троих 14-летних подростков, которые подозреваются в том, что более полугода обучались осуществлению террористической деятельности по запрещенной литературе и видеофильмам, сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

"По предварительной версии следствия, трое несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов в период с октября 2019 по июнь 2020 года проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности") по материалам регионального управления ФСБ России, сотрудники которого выявили противоправную деятельность школьников. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства преступления. Сами подростки задержаны.

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РоссияКрасноярский край
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