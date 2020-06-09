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Рейсы в Сочи и Симферополь возобновляются из городов Ямала

Полеты будут выполняться с 22 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Регулярные субсидируемые авиарейсы из городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Сочи и Симферополь возобновляются с 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

В апреле 2020 года было принято решение о временном ограничении авиасообщения для предотвращения распространения коронавируса.

"С 22 июня возобновляются регулярные субсидируемые авиарейсы из городов Ямала в Сочи и Симферополь, такое решение принято оперативным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции <...> в ЯНАО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Симферополь и Сочи будут осуществляться рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя. Кроме того, улететь в Симферополь можно будет и из аэропорта Ноябрьска.

"Отметим, что с сегодняшнего дня в городе Москве отменяются самоизоляция и пропускной режим. Временно авиарейсы из Салехарда в Москву и обратно выполнялись четыре раза в неделю. Уже завтра, 10 июня, вылеты возобновятся на ежедневной основе", - добавили в ведомстве.

По данным оперштаба ЯНАО, на территории региона зафиксировано 2 833 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 1 526 случаев было зафиксировано на месторождениях ЯНАО.

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РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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