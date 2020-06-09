Власти Алтая запретили въезд и выезд в один из районов из-за очага коронавируса

В Республике Алтай на 8 июня было выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции - 13 из них у жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей. На данный момент в регионе известно всего о 204 случаях коронавируса. В конце апреля власти региона ограничили въезд и выезд в Турочакский район из-за выявления очага коронавируса на частной стройке. В регионе действует режим самоизоляции и масочный режим до особого распоряжения, работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения приостановлена до 22 июня 2020 года, все приехавшие в республику должны соблюдать 14-дневный карантин.

"В связи с ростом числа лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в очаге в Кош-Агачском районе глава Олег Хорохордин ввел дополнительные ограничительные меры - подписано распоряжение. С 10 июня 2020 года запрещен въезд и выезд с территории района, кроме тех, кто имеет регистрацию по месту жительства в границах района", - сообщает оперштаб.

Полиции рекомендовано разместить пост на въезде в Кош-Агачский район у села Курай и закрытие границы района с круглосуточной проверкой регистрации у жителей. Всем прибывающим на территорию района из других регионов РФ необходимо сообщать о месте, датах пребывания в других субъектах, контактную информацию по телефону круглосуточной горячей линии. При появлении температуры, кашля нужно незамедлительно обращаться за медпомощью на дому. Также, всем приехавшим необходимо обеспечить самоизоляцию дома на 14 дней со дня прибытия на территорию района.

Республика Алтай - отдаленный горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. граждан проживают в единственном городе региона Горно-Алтайске, около 70% - в сельской местности. Кош-Агачский район имеет границу с Монголией, Казахстаном и Китаем, он приравнен к районам крайнего севера, население - около 20 тыс. человек.