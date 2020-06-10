Имя исследователя Арктики присвоено самолету авиакомпании NordStar

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Имя исследователя Арктики, основателя Норильска Николая Урванцева присвоено самолету авиакомпании NordStar. Об этом в среду сообщает пресс-служба авиакомпании - базового авиаперевозчика Норильского промышленного района.

Известный геолог Николай Урванцев (1893-1985) стоял у истоков изучения природных богатств на севере Красноярского края. Считается, что первый дом будущего Норильска был построен в 1921 году во время экспедиции Урванцева, который искал месторождения полезных ископаемых на Таймыре.

"Авиакомпания NordStar присвоила воздушному судну Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BАА имя Николая Николаевича Урванцева - исследователя Арктики, основателя города Норильска, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР и автора многих научных трудов, главные из которых посвящены изучению геологии Таймыра и Северной Земли", - говорится в сообщении.

Это первый именной самолет в авиапарке компании. Также на него будет нанесена эмблема "85 лет Норникелю", приуроченная к юбилею градообразующего предприятия.

Авиакомпания NordStar создана в 2008 году. По данным Росавиации, она входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России.

Норильск - самый северный в мире город с населением более 170 тыс. жителей. В 1935 году здесь началось строительство Норильского горно-металлургического комбината, в 1953 году поселок Норильск получил статус города.