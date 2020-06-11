Новосибирский омбудсмен предложила увеличить штат психологов в школах из-за роста суицидов

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко предложила увеличить в школах региона число психологов и социальных педагогов из-за роста суицидов среди детей и подростков. На первом месте среди причин находятся проблемы в семье, увеличение числа специалистов позволит быстрее увидеть изменения в поведении ребенка и помочь разобраться в ситуации, сообщила Болтенко на сессии регионального парламента в четверг.

"У нас [в Новосибирской области] тенденция к росту суицидов, по Сибирскому федеральному округу мы находимся на третьем месте по суицидам, закончившимся летальным исходом. <…> Считаю, что мы сегодня должны усилить работу, и есть предложение по развитию психолого-педагогической помощи в образовательных организациях, и самое главное - с целью превенции суицидального поведения несовершеннолетних предлагается [рассмотреть возможность] увеличения количества педагогов-психологов и социальных педагогов в образовательных учреждениях", - сказала Болтенко.

По ее словам, попытки суицида в основном совершаются в школьном возрасте. Согласно данным Следственного комитета, которые привела омбудсмен, среди причин на первом месте - проблемы в семье, затем следуют "неразделенная любовь" и депрессивное состояние.

"Дети находятся основное время в школе, поэтому мы и предлагаем рассмотреть [возможность] увеличения количества и профессиональную подготовку социальных педагогов, которые могут увидеть, обратить внимание вместе с классным руководителем, выйти, помочь разобраться в семье", - пояснила омбудсмен.

Болтенко сообщила ТАСС, что с начала 2020 года в Новосибирской области суицид стал причиной гибели 11 детей, за аналогичный период прошлого года по этой причине погибло 5. Всего же за 2019 год в результате суицида скончались 19 детей.