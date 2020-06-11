Глава Омской области рассказал о мерах, позволивших избежать массового подтопления районов

ОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Расчистка и увеличение в 2019 году пропускной способности Мангутского канала, который отводит воду из Тюменской области, позволили избежать весной этого года массового подтопления пяти муниципальных районов на западе Омской области. Об этом заявил в четверг на заседании Законодательного собрания региона в своем докладе о результатах деятельности правительства Омской области в 2019 году губернатор Александр Бурков.

Мангутский канал был создан в 1960-е годы для решения проблемы подтопления западных районов Омской области и Сладковского района Тюменской области. Канал обслуживался Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, но после упразднения министерства стал бесхозным. Снижение пропускной способности канала стало причиной постепенного подтопления пяти низменных районов региона. Летом 2019 года Бурков предложил передать канал в федеральную собственность, решение по данному вопросу еще не принято.

"Весенние подтопления - это ежегодная беда всех сельских жителей. В особо сложной ситуации находятся Называевский, Исилькульский, Тюкалинский, Любинский и Крутинский муниципальные районы, где терпят бедствие из-за схода воды с территории Тюменской области по Мангутскому водоотводному каналу. Прошлогодняя работа по его расчистке и увеличению пропускной способности позволила избежать массового подтопления уже этой весной. Нам удалось засеять дополнительные 160 тысяч гектаров за счет освободившихся площадей", - сказал Бурков.

По его словам, в 2019 году из-за переувлажнения почвы в 11 муниципальных районах Омской области вводился режим ЧС. Как сообщили ТАСС в Министерстве региональной безопасности региона, в этом году режим ЧС в масштабах района из-за подтоплений не вводился ни в одном муниципалитете. В омском Минсельхозе ТАСС добавили, что благодаря снижению уровня подтопления районов аграриям в этом году удалось провести яровой сев на площади 2,65 млн га, что почти на 10% больше показателей прошлого года.

Бурков добавил, что для окончательного решения проблемы подтопления этих районов необходима совместная работа федерального центра, органов власти Тюменской и Омской областей, а также Свердловской железной дороги. Ранее в Минприроды Омской области ТАСС сообщили, что канал не может быть оформлен в собственность региона, так как проходит по территории двух субъектов РФ. Соответственно возникают проблемы с выделением средств из регионального бюджета на содержание и расчистку канала.