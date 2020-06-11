Двух чиновников и директора компании задержали в Приангарье по подозрению во взятках

ТАСС, 11 июня. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области и следователи следственного управления СК РФ по региону задержали двух должностных лиц и директора компании по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

"Задержаны двое должностных лиц и руководитель коммерческой организации по подозрению во взяточничестве. Установлено, что за подписание актов выполненных работ и покровительство замглавного инженера муниципального предприятия и начальник одного из отделов администрации Иркутска получили от директора компании (ООО "Восход") денежное вознаграждение. В общей сложности сумма взяток составила порядка 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба управления СК РФ по региону, обвинения предъявлены начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилфонда комитета городского обустройства администрации Иркутска, заместителю главного инженера МУП "Водоканал" Иркутска и гендиректору ООО "Восход".

По версии следствия, в июле 2019 года гендиректор "Восхода" заключил договор с МУП на капремонт канализационных сетей на ул. Якоби в Иркутске. В феврале 2020 года гендиректор подрядной организации перевел по просьбе заместителя главного инженера водоканала на банковскую карту его знакомого 250 тыс. рублей за покровительство и подписание актов выполненных работ.

Установлено, что в конце мая 2019 года между комитетом городского обустройства и "Восходом" заключен контракт на строительство сетей водоснабжения на ул. Владимирской и ул. Карьерной. В июле 2019 года за аналогичные действия гендиректор "Восхода" передал через посредника 450 тыс. рублей начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилфонда администрации города.

Сотрудники задержали участников криминальной схемы. Во время обысков в администрации города, подрядной организации и в квартирах задержанных изъяты более 3 млн рублей, исполнительная документация, акты приемки работ. По ходатайству следствия судом двое из задержанных заключены под стражу.