В Усолье-Сибирском прекращены выбросы в Ангару из очистных сооружений

"Пробы взяты, источник [выброса] локализован, в трех местах окопали и перекрыли, пересыпали, остальная проверка проводится. Правоохранительные органы выясняют, откуда там появилось озеро, кто туда сливал [отходы]. Мы проверяем [кому принадлежит площадка]. В конкурсную массу земельный участок не включен, нам он не передан. Запрос сделали конкурсному управляющему "Усольехимпрома", но пока ответа не получили", - сказал Торопкин.

ТАСС, 11 июня. Выброс органического вещества из неэксплуатируемых более 10 лет канализационно-очистных сооружений (КОС) в Усолье-Сибирском Иркутской области на площадке бывшего химпредприятия "Усольехимпром" прекращен. Об этом ТАСС сообщил мэр города Максим Торопкин.

По его словам, предварительно, выброс содержал иловые отходы - если анализы покажут, что загрязнения нет, то опасности нет. Результаты ожидаются завтра. "Конечно, вся площадка загрязнена, и нарушения все равно будут", - отметил мэр.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что в Усолье-Сибирском в районе промливневого коллектора № 1 с территории КОС произошел выброс органического вещества, который попал в реку Ангару. Предварительно, это иловые остатки - состав и объем уточняется, на месте работают правоохранители, сотрудники управления Роспотребнадзора по региону взяли пробы на анализ. Городской водозабор находится выше по течению, в населенных пунктах ниже по Ангаре принимают превентивные меры по контролю качества питьевой воды и дополнительному обеззараживанию. Следственным управлением СК по региону организована доследственная проверка.

В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. На площадке закрывшегося в 2005 году крупнейшего за Уралом предприятия химической промышленности "Усольехимпром" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ.

Ранее ТАСС сообщал, что "Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом, в 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.