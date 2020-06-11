В Хакасии отменяют режим всеобщей самоизоляции с 15 июня

ТАСС, 11 июня. Правительство Хакасии отменило режим всеобщей самоизоляции с 15 июня. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил в четверг глава республики Валентин Коновалов.
Режим самоизоляции в Хакасии был введен с 1 апреля и продлевался несколько раз. 25 мая власти региона сообщили о продлении режима до 14 июня.
"Правительство региона и Роспотребнадзор Республики Хакасии проанализировали основные показатели текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. В результате в постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности внесен ряд изменений, которые предусматривают некоторые послабления <…> С понедельника (15 июня) прекращается всеобщий режим самоизоляции. Однако соблюдение этого режима по-прежнему обязательно для лиц старше 65 лет и рекомендовано гражданам, имеющим ослабленный иммунитет и хронические заболевания", - сообщил глава региона.
Также с 12 июня несовершеннолетние могут выходить на улицу без сопровождения родителей. С 15 июня отменяется принудительная двухнедельная изоляция лиц для прибывающих в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, но двухнедельный карантин сохраняется для прибывающих из Красноярского края и Тувы.
С 18 июня возобновят работу кафе, тренажерные залы, фитнес-центры, бассейны и стадионы. При этом эти организации должны предоставить в правительство паспорта готовности к готовности и наличия всего необходимого для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В летних кафе должен быть отдельный наружный вход в кафе, дистанция между столами не менее полутора метров, одновременно за столом могут сидеть не более двух человек. Загрузка спортивных объектов не может быть больше 25% от единовременной пропускной способности.
Масочный режим при нахождении в общественных местах сохраняется, маски можно не носить только при приеме пищи и занятиями спортом. "В остальном действующий режим остается без изменений и продлевается до 30 июня включительно", - резюмировал глава региона. Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона, до 30 июня сохраняется запрет на проведения культурно-массовых мероприятий, самоизоляция для пожилых жителей, работа заведений общепита в помещениях.
По данным федерального оперативного штаба, в Хакасии выявлено 1229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 871 человек выздоровел, десять умерли.