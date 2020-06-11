В Хакасии отменяют режим всеобщей самоизоляции с 15 июня

ТАСС, 11 июня. Правительство Хакасии отменило режим всеобщей самоизоляции с 15 июня. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил в четверг глава республики Валентин Коновалов.

Режим самоизоляции в Хакасии был введен с 1 апреля и продлевался несколько раз. 25 мая власти региона сообщили о продлении режима до 14 июня.

"Правительство региона и Роспотребнадзор Республики Хакасии проанализировали основные показатели текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. В результате в постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности внесен ряд изменений, которые предусматривают некоторые послабления <…> С понедельника (15 июня) прекращается всеобщий режим самоизоляции. Однако соблюдение этого режима по-прежнему обязательно для лиц старше 65 лет и рекомендовано гражданам, имеющим ослабленный иммунитет и хронические заболевания", - сообщил глава региона.