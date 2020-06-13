Строительство нового студенческого общежития НГУ обойдется в 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Строительство нового корпуса студенческого кампуса на 2 тыс. мест для одного из ведущих вузов России - Новосибирского государственного университета (НГУ) - оценивается в 2 млрд рублей. Финансированием проекта займется АО "Газпромбанк", с которым университет планирует заключить концессионное соглашение, его условия прорабатываются, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

В Новосибирском госуниверситете остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями. Существующие общежития были построены в 60-е годы ХХ века, когда создавался новосибирский Академгородок. Они рассчитаны на 300-350 мест и не вмещают всех студентов. По словам ректора, нехватка площадей мешает реализации научных и образовательных программ. К 2025 году дефицит мест может достичь 5-6 тыс.

"Проект строительства нового корпуса студенческого общежития НГУ на 2 тыс. мест оценивается примерно в 2 млрд рублей. Здание разместится на территории кампуса Новосибирского государственного университета на специально сформированном для этих целей участке. АО "Газпромбанк" - финансирующая организация. Условия концессионного соглашения на сегодняшний день находятся в стадии проработки", - сообщили в пресс-службе.

В университете пояснили, что площадь будущего общежития составит около 30 тыс. кв. метров, высота здания не превысит восемь этажей. Как сообщал ранее ректор НГУ Михаил Федорук, к 2025 году вуз планирует увеличить число обучающихся студентов почти в два раза - с 8,2 до 15 тыс. человек.

Проблема нехватки мест жилья для студентов НГУ стала наиболее актуальной после того, как в 2015 году было завершено строительство нового учебного корпуса НГУ, что позволило дополнительно обучить около 2,5 тыс. студентов. В 2012 году на территории вуза было завершено строительство двух корпусов общежитий для магистрантов и аспирантов, вмещающих около 2 тыс. студентов. Для решения проблемы НГУ также заявил об участии в проекте межвузовского кампуса на 17 тыс. мест, два корпуса которого новосибирские власти планируют построить на левом и правом берегу Оби. Предварительно объем инвестиций в проект оценивается в 19,4 млрд рублей.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет осуществляет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся более 8 тыс. студентов.