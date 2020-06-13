Синоптики сообщили, что аномальный холод перемещается в Западную Сибирь

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Холодная погода придет из европейской части России в Западную Сибирь с понедельника, где температурный фон будет ниже нормы на 4 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Этот холод, который проник на европейскую территорию, оттесняется на юг. Холодно будет в Западной Сибири: в Омской, Новосибирской областях. Там [ожидается] аномалия на 4 градуса ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, период аномального похолодания начнется в Западной Сибири с понедельника. "Холод там локализуется", - пояснил он.