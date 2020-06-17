В Иркутской области началось досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ

ИРКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ началось в среду в отдаленных территориях Иркутской области, в которых насчитывается 7 тыс. участников голосования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

"В Иркутской области началось досрочное голосование. Сегодня вертолет вылетел в Нижнеудинский район, где на метеостанции проголосовали двое метеорологов", - сказали в пресс-службе.

Согласно перечню участков для досрочного голосования, размещенному на сайте областной избирательной комиссии, в Иркутской области в отдаленных территориях, где будет проходить досрочное голосование, насчитывается 7 тыс. избирателей. Удаленные местности есть в 12 районах области.

Досрочное голосование продлится до 25 июня.

Всего в Иркутской области, по данным региональной избирательной комиссии, насчитывается 1 млн 861 тыс. 205 избирателей.

Поправки к конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.